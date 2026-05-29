«Алиса, включи гимн на 100%!»: подростки в России терроризируют целые дома через голосовые колонки

Новый тренд подросткового хулиганства добрался до жилых кварталов. Бегая под окнами, юные «изобретатели» орут в сторону квартир: «Алиса, включи гимн на 100%!» — и голосовые помощники послушно включают музыку на полную мощность. Жители в бешенстве, дети в истерике. Юрист объяснила, что грозит хулиганам, а в техподдержке рассказали, как защитить колонку от уличных команд.

Все больше россиян жалуются на атаки через умные колонки. Подростки бегают мимо окон первых этажей, кричат активационные фразы и заставляют технику орать гимн или попсу. Один из последних случаев: в целой многоэтажке одновременно заревели колонки, у жильцов маленькие дети рыдали.

Что грозит несовершеннолетним? Юрист Гульназ Измайлова пояснила: их действия можно квалифицировать как нарушение тишины (штраф от 1 до 3 тыс. руб.) и мелкое хулиганство по ст. 20.1 КоАП РФ — до 15 суток ареста. Если хулиганам меньше 16 лет, то накажут родителей (ст. 5.35 КоАП РФ), а подростков поставят на учет. Если же 16 и старше — отвечают сами.

Как защитить свою колонку от уличных команд? В техподдержке сервиса рекомендуют:

Включить функцию «Знакомство с голосом», чтобы помощник слушался только членов семьи.

Отключать микрофон на корпусе в ночное время или при открытых окнах.

Сменить активационное имя на нейтральное.

Полностью заблокировать внешние команды нельзя, но эти меры резко снизят риск.

