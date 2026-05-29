«Опоздания, сценарий за неделю и Гай Ричи как миротворец»: почему Тома Харди не уволили из «Гангстерленда»?

Слухи о том, что британский актер Том Харди уволен из криминального сериала «Гангстерленд», оказались преждевременными, пишет Variety. Как сообщают источники, переговоры о его участии в третьем сезоне продолжаются.

Паника среди поклонников началась после появления информации о конфликте Харди с его звездными коллегами — Хелен Миррен и Пирсом Броснаном. Якобы актер позволял себе неподобающее поведение на площадке. Однако сами разногласия, хоть и имели место, были совсем иного рода.

По данным инсайдеров, Харди действительно регулярно опаздывал на съемки, заставляя ждать всю команду, включая именитых партнеров. Кроме того, серьезной проблемой стала работа сценариста. Соавтор сериала Джез Баттерворт отдавал актерам сценарии буквально за неделю до съемок, что не оставляло времени на подготовку. А его постоянное отсутствие на площадке делало невозможным оперативное решение творческих споров. В итоге напряжение нарастало.

Миротворцем выступил исполнительный продюсер и режиссер Гай Ричи. У него с Харди давние рабочие отношения, и актер, по свидетельству очевидцев, ведет себя с ним гораздо более сдержанно.

Сейчас Ричи активно участвует в переговорах, чтобы сохранить ключевого актера в проекте. Если же договориться не удастся, «Гангстерленд» продолжат снимать без Харди, но продюсеры опасаются, что это приведет к потере значительной части фанатской аудитории.

