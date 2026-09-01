«Природный антибиотик»: врач рассказала о пользе и вреде чабреца при простуде — лечит любой осенний недуг
Чабрец (тимьян ползучий) широко известен своими бактерицидными, отхаркивающими и успокаивающими свойствами, за что в народе его часто называют «природным антибиотиком». Врач-диетолог объяснила, насколько обоснован этот статус, кому травяной отвар может нанести вред и как правильно употреблять растение без рисков для здоровья. Об этом пишет издание REGIONS.
Полезные свойства, риски и правила заваривания
Эксперт оценила химический состав растения и сформировала рекомендации по его приему:
- Антибактериальные свойства. В состав эфирных масел чабреца входят тимол и карвакрол, которые подавляют рост стафилококка, кишечной палочки и клебсиеллы. Однако фитотерапия служит только вспомогательным средством при простуде и кашле, но не заменяет полноценную антибиотикотерапию.
- Польза для организма. Растение оказывает отхаркивающее, мягкое седативное и противовоспалительное действие, стимулирует пищеварение, а также содержит витамин С, железо, калий, магний и кальций.
- Противопоказания. Тимьян противопоказан при язвенной болезни, гастрите с повышенной кислотностью, заболеваниях печени и почек, а также в период беременности и лактации. Возможны аллергические реакции у лиц с чувствительностью к растениям семейства яснотковых (мята, базилик).
- Правила приема. Для приготовления отвара 1 столовую ложку сушеной травы настаивают в стакане кипятка 10–15 минут. Рекомендуемая дозировка — не более 1–2 чашек в день курсом до двух недель подряд, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на печень.
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