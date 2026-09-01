Эксперт оценила химический состав растения и сформировала рекомендации по его приему:

Антибактериальные свойства. В состав эфирных масел чабреца входят тимол и карвакрол, которые подавляют рост стафилококка, кишечной палочки и клебсиеллы. Однако фитотерапия служит только вспомогательным средством при простуде и кашле, но не заменяет полноценную антибиотикотерапию.

Польза для организма. Растение оказывает отхаркивающее, мягкое седативное и противовоспалительное действие, стимулирует пищеварение, а также содержит витамин С, железо, калий, магний и кальций.

Противопоказания. Тимьян противопоказан при язвенной болезни, гастрите с повышенной кислотностью, заболеваниях печени и почек, а также в период беременности и лактации. Возможны аллергические реакции у лиц с чувствительностью к растениям семейства яснотковых (мята, базилик).