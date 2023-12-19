Прививать традиционные ценности: многодетная приемная мама из Одинцова рассказала, чего ожидает от Года семьи

По данным ВЦИОМ, у каждого четвертого россиянина есть знакомые, которые взяли на воспитание ребенка из детского дома. Много таких родителей и в Подмосковье. Только с начала этого года более 2 тыс. ребятишек обрели семью, сообщили в Министерстве социального развития Московской области. Приемная мама Елена Осокина из Одинцова рассказала корреспонденту «Подмосковье сегодня», насколько, по ее мнению, своевременна инициатива президента страны Владимира Путина сделать 2024-й Годом семьи.

«Именно сейчас такой указ нужен как никогда. Нужно повышать рождаемость, статус семей, наши традиционные ценности. Ведь семья – одна из главных ценностей», – считает Елена Осокина.

Сейчас Елена с супругом Олегом воспитывают 12 деток. Семеро из них – приемные. Женщина признается, что таким семьям, как у нее, нужна не только материальная поддержка, которую, кстати, оказывают, но и моральная.

«К родителям, которые усыновляют детей, не всегда хорошее и ровное отношение. Есть люди, упрекающие нас в корысти, или же ставят на вид какие-то сложности с детьми, которые нельзя вот так сразу преодолеть. И мне очень хочется, чтобы общество, наоборот, увидело то хорошее, что есть в таких больших семьях с приемными детьми, и поддерживало нас», – признается многодетная мама.

А еще женщина надеется, что в Год семьи люди, а особенно молодежь, будут более трепетно относиться к союзу влюбленных, строить отношения, жениться и рожать детей.

«Мне очень хочется, чтобы у нас у всех семьи были крепкими, отношения надежными, чтоб было много детей. Они – наша радость, гордость, счастье и будущее», – желает Елена.