Привокзальная школа Волоколамска отметила 120-летний юбилей

Мероприятие собрало вместе нынешних школьников, ветеранов педагогического труда, выпускников прошлых лет и уважаемых гостей. Юные участники подготовили яркую концертную программу, включающую театральные постановки, стихотворения, музыкальные композиции и танцевальные номера. Для бывших учеников была организована приятная ностальгическая церемония вручения символических лент выпускников и пионерских галстуков, вернувших их в школьные годы.

Поздравления от имени администрации Волоколамского округа были адресованы юбилярам от первого заместителя главы Сергея Шорникова и Начальника Управления образования Елены Медведковой.

Среди почетных гостей присутствовали военнослужащие, участвующие в специальной военной операции. Среди них был и выпускник Привокзальной школы, Максим Волков, который поделился воспоминаниями о школьных годах и выразил благодарность педагогам.

В настоящее время в Привокзальной школе работают 40 квалифицированных педагогов, обеспечивающих обучение более 700 учеников. Это современный образовательный центр, объединяющий 3 школы и 3 детских сада, где создана благоприятная среда для получения качественного образования и гармоничного развития каждого ребенка.