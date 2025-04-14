Привокзальная школа Волоколамска отметила 120-летний юбилей
Фото: [МАУ «Волок-Медиа»]
В Волоколамске состоялось праздничное событие, посвященное 120-летию Привокзальной школы.
Мероприятие собрало вместе нынешних школьников, ветеранов педагогического труда, выпускников прошлых лет и уважаемых гостей. Юные участники подготовили яркую концертную программу, включающую театральные постановки, стихотворения, музыкальные композиции и танцевальные номера. Для бывших учеников была организована приятная ностальгическая церемония вручения символических лент выпускников и пионерских галстуков, вернувших их в школьные годы.
Поздравления от имени администрации Волоколамского округа были адресованы юбилярам от первого заместителя главы Сергея Шорникова и Начальника Управления образования Елены Медведковой.
Среди почетных гостей присутствовали военнослужащие, участвующие в специальной военной операции. Среди них был и выпускник Привокзальной школы, Максим Волков, который поделился воспоминаниями о школьных годах и выразил благодарность педагогам.
В настоящее время в Привокзальной школе работают 40 квалифицированных педагогов, обеспечивающих обучение более 700 учеников. Это современный образовательный центр, объединяющий 3 школы и 3 детских сада, где создана благоприятная среда для получения качественного образования и гармоничного развития каждого ребенка.