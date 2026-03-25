Привычка вышла боком: миллионы водителей с правами получат штраф до 15 тысяч рублей

В России перестала действовать норма об автоматическом продлении водительских удостоверений, введенная в 2022 году. Теперь каждый автомобилист обязан самостоятельно контролировать актуальность своего документа и при необходимости своевременно обращаться за его заменой. Эксперты предупреждают, что пренебрежение этим требованием чревато серьезными последствиями, передает «110 км».

Если сесть за руль с просроченным удостоверением, водителю выпишут штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Сам документ утрачивает силу, а его отсутствие приравнивается к езде без прав.

Но одними денежными взысканиями дело не ограничится. При обнаружении такого нарушения инспектор отстранит гражданина от управления, а машину отправят на специализированную стоянку. Все расходы на эвакуацию и последующее хранение транспортного средства лягут на самого владельца.

Ситуация осложняется тем, что за годы действия временных послаблений многие успели привыкнуть к автопродлению и могли упустить момент, когда срок действия документа истек. Теперь вся ответственность за своевременную замену лежит исключительно на автовладельце. Специалисты советуют заранее сверить дату окончания действия удостоверения и не затягивать с его обменом.