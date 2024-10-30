Призерами этапа межрегионального фестиваля «СВОйГЕРОЙ» стали семь можайских юнармейцев

В понедельник, 28 октября, в сценарий традиционной линейки в МБОУ СОШ «Гармония» внесли изменения. Мероприятие началось с награждения Юнармейцев отряда «Патриоты России».

Можайские ребята приняли участие в муниципальном этапе Открытого межрегионального патриотического фестиваля «СВОйГЕРОЙ», который проходит в рамках проекта Государственного фонда поддержки участников спецоперации «ЗащитникиОтечества» «Наша семья — наша Победа».

Темой творческого конкурса стал героизм советского и российского воина. Ребятам предложили различными способами рассказать о подвигах тех военных, которые спасли соотечественников от фашизма, а также тех, кто сегодня отважно защищает Родину. Учащиеся школы «Гармония» представили работы в трех номинациях — поэзия, вокал и рисунок. Призерами стали семь юных горожан. Ребята получили Благодарственные письма и памятные сувениры администрации Можайского городского округа.

Один из победителей фестиваля Глеб Горчаков представит Можайский городской округ на межрегиональном этапе фестиваля, который пройдет 4 ноября в Красногорске. В День народного единства юноша продекламирует стихотворение «А знаешь, дед, я быстро повзрослел…».