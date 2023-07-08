Признавший вину в мошенничестве экс-офицер ФСБ осужден условно и лишен звания в Москве

Военный суд Москвы назначил офицеру ФСБ Дмитрию Васякину наказание в виде 5 лет лишения свободы условно и штрафа на сумму 1,2 миллиона рублей. Подсудимого лишили звания после того, как он признал вину в 2 случаях мошенничества. О решении суда сообщило издание ТАСС со ссылкой на свой источник.

Издание сообщает, что Васякина признали виновным в двух преступлениях по статье УК РФ о мошенничестве в особо крупных размерах. Подсудимый был приговорен к 5 годам заключения условно. Его лишили звания и обязали выплатить штраф на сумму более миллиона рублей.

Собеседник издания рассказал, что подсудимый дал обличительные показания на сотрудников налоговой, являющихся его подельниками.

Недавно были осуждены шестеро фигурантов по делу о хищении полумиллиарда рублей у Минобороны РФ. Их наказания составили от 5 до 8 лет заключения.