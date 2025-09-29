Призрачный экспресс: жители Подмосковья засняли мистическую активность в парке аттракционов

В подмосковном Солнечногорске местный парк стал центром мистической истории, которая больше похожа на сценарий фильма ужасов, чем на обычный инцидент. Ночью детский паровозик-аттракцион, при полном отсутствии людей, начал самостоятельно и неспешно кататься по своим рельсам. Издание REGIONS выяснило , что скрывается за пугающей ситуацией.

Кадры, попавшие в соцсети, запечатлели жутковатую картину: помещение операторов закрыто, управляющих нет, а пустой поезд продолжает наматывать круги в ночной тишине. Жители предположили, что поездку совершили призраки, которым для атмосферы не хватило только зловещего саундтрека.

Однако у этого «приведения» нашлось вполне земное и практическое объяснение. Чтобы разобраться в причинах аномалии, корреспондент REGIONS обратился к электрику из Солнечногорска Сергею Капкову. Эксперт развеял мистический ореол, указав на техническую подоплеку.

«Скорее всего, дело в технической неисправности. Иногда из-за перепадов напряжения или сбоя в системе управления питание на электромотор подается автоматически, даже если нет оператора. Такое бывает, если не отключен главный рубильник или случилось короткое замыкание. Конечно, это не мистика, но выглядит действительно жутковато», — пояснил эксперт.

Версия электрика напомнила о важности регулярной проверки оборудования и своевременном отключении рубильников после работы. Жители также выразили надежду, что инцидент заставит руководство парка провести внеплановую проверку всех аттракционов.

