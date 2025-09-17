Загадочный камень желаний в Подмосковье привлекает туристов со всей России

Всего в часе езды от шумной Москвы, под Егорьевском, находится место, где сходятся история, духовность и современные тренды. Заброшенное урочище Гвоздна, где с XVII века существовало старообрядческое село, стало точкой притяжения для тысяч туристов и паломников. Как сообщает REGIONS, все из-за необычного камня, исполняющего желания.

История этого места уходит корнями в эпоху гонений на старообрядцев, нашедших приют в этих лесах. Они построили часовню и основали деревню, духовным покровителем которой стал святой Великомученик Никита — в его честь назвали и местный чудодейственный ручей. В советские годы источник иссяк из-за фосфоритных разработок, часовня сгорела, но камень сохранился.

Сегодня легендарный камень переживает второе рождение: посетители приезжают сюда не только прикоснуться к истории, но и загадать сокровенные желания. Многие утверждают, что камень действительно помогает: пользователи интернет-форумов рассказывают об исполнении мечт: от замужества до покупки жилья.

Впрочем, даже не любители мистики приезжают за впечатлениями, так как место очень живописное и душевное. Рядом с исторической локацией образовалось Бирюзовое озеро с водой изумрудного цвета, которое украшает фотографии путешественников.

