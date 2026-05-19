«Призрак» с молотком в простыне: тюменцы устали от 71-летнего соседа, которого не может остановить полиция

Жители многоквартирного дома в Тюмени пожаловались на пенсионера, который терроризирует соседей, портит общедомовое имущество и при этом остается практически неуязвимым для правоохранительной системы. Как сообщает URA.RU, несколько дней назад 71-летний мужчина обернулся простыней и молотком разбил камеру видеонаблюдения в подъезде.

По словам соседей, это далеко не первый случай вандализма с его стороны. Председатель ТСЖ рассказала журналистам, что ранее пенсионер вырвал стояк в собственной квартире и затопил двух соседей, однако признавать вину и возмещать ущерб отказался, утверждая, что его оговорили. Многократные вызовы полиции и скорой помощи, а также обращения в психиатрическую больницу результатов не дали.