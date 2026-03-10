Призрак в 13-м корпусе: на бывшей фабрике в Балашихе прописался необычный домовой

В 13-м корпусе бывшей хлопкопрядильной фабрики в Балашихе завелась неведомая живность. Как пишет REGIONS , местные художники официально объявили о появлении домового, но не простого, а высокотехнологичного. Существо по имени Хлопковенок практически невесомо, прозрачно, умеет звенеть и, судя по всему, питается историей промышленного предприятия.

Арт-объект создан участниками сообщества «Энтузиасты» в рамках лаборатории паблик-арта. Автором идеи выступила Наталья Орлова, которая решила, что у старой фабрики должен быть свой хранитель. Только выглядит он совсем не так, как представляли в детских сказках.

Хлопковенок изготовлен из тончайшей металлической сетки. Из-за этого его сложно заметить с первого взгляда: он кажется то ли серым облачком, то ли миражом на стене здания. Но если присмотреться, в очертаниях угадывается целый производственный цикл. Из хлопковых коробочек тянутся нити, они наматываются на веретено и превращаются в готовое полотно. Прямо на глазах у зрителей рождается ткань.

«Домовых видят редко, поэтому наш Хлопковенок словно скользит по фабрике. Он невесомый и прозрачный, кажется, будто он на миг выскальзывает из стены, чтобы оживить дыхание старых цехов», — рассказала Наталья REGIONS.

Но Хлопковенок интересен не только визуально. У него есть и звуковой эффект: дух умеет звенеть. Правда, услышать этот звон и одновременно попытаться разглядеть его очертания удается не всем и не всегда. Как шутят сами создатели, дух проявляется лишь иногда, но с ним всегда можно договориться о встрече. Например, записаться на экскурсию.

Для тех, кто хочет прикоснуться к искусству (в переносном смысле, потому что сетка все-таки невесомая), теперь есть повод заглянуть в 13-й корпус. Главное — не пугаться, если из стены вдруг начнет выскальзывать что-то прозрачное и звенящее. Это просто местный домовой напоминает о былом величии текстильной промышленности.

Ранее сообщалось, что на бывшей фабрике в Балашихе спрятали три арт-секрета.