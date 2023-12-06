«Прямо прописано в Семейном кодексе»: смогут ли бывшие жены лишить Гуфа родительских прав

После недавнего случая, когда рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, с кастетом в руках ломился в дом к экс-супруге Юлии Королевой, та захотела лишить его родительских прав. К ней присоединилась еще одна бывшая жена артиста — Айза-Лилуна Ай. Она намекнула на наркотическую зависимость музыканта, подчеркнув, что «останавливаться он не собирается».

Адвокат Арсения Разумовская рассказала нам, смогут ли бывшие супруги Гуфа в действительности лишить его родительских прав. Как оказалось, такой исход вероятен, ведь рэпер, как всем известно, имеет огромный стаж и богатый опыт в употреблении наркотиков.

«Лишение или ограничение родительских прав возможно при наличии наркотической зависимости, если этот факт установлен. Это прямо прописано в Семейном кодексе. Согласно статье 69 СК РФ, если они докажут наличие зависимости, или если сам рэпер состоит на учете где-то и давно злоупотребляет запрещенными веществами, то однозначно его лишат родительских прав — как минимум ограничат в них», — сообщила эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Учитывая то, что Долматов сам не скрывает своей зависимости, а также уже успел побывать в рехабе, доказать факт употребления наркотиков не составит труда. Однако что может последовать дальше? Психолог Артур Вафин выразил мнение, что таким поступком Юлия Королева и Айза-Лилуна Ай серьезно навредят Алексею — он может снова сорваться.

«Лишение родительских прав — всегда сильнейший стресс для человека, будь он трезвенник или алкоголик-наркоман со стажем, если, конечно, ему не безразличны дети. Мощный же стресс может спровоцировать наркомана на уход в отрыв, потому что терять уже нечего. Тут сложная дилемма: нам важно спасти человека, запустившего себя, или его близких? Для отца важны дети. Для детей — здоровый отец», — отметил специалист.

Ранее мы сообщали, что боксера Дацика могут лишить родительских прав из-за попойки дочери.