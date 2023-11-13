«Риск алкоголизма возрастает»: боксера Дацика могут лишить родительских прав из-за попойки дочери

16-летняя дочь боксера Вячеслава Дацика попала в больницу в Москве, сообщает « Московский Комсомолец ». Пьяную девочку в неадекватном состоянии заметили на станции метро «Технопарк», а впоследствии у нее диагностировали сильное токсикологическое отравление.

Юрист Алла Георгиева рассказала, чем для семьи популярного спортсмена может обернуться случившееся. По ее словам, некоторые госорганы могут обратить внимание на родителей подростка.

«Девочке уже есть 16 лет, а потому административная ответственность наступит для нее как для самостоятельного человека. Ее привлекут за нахождение в нетрезвом виде в общественных местах. В то же время дочери боксера еще нет 18 лет, а значит имеются риски постановки на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Нахождение в таком состоянии — одно из оснований для этого», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Состояние алкогольного опьянения, напомнила эксперт, зафиксировано врачами, а значит, оспорить этот факт уже не выйдет. Медики еще и передадут информацию о случившемся в полицию, из-за чего на родителей девочки заведут административное дело о неисполнении обязанностей.

«Штраф небольшой, от 100 до 500 рублей, но для органов опеки, если случаи повторятся, это будет тревожным сигналом. Иногда хватает и одного инцидента, чтобы на семью обратили внимание. С девочкой, мамой и папой будут проводиться беседы, будут выясняться условия жизни, а при рецидивах может последовать судебный иск об ограничении родительских прав», — предупредила Георгиева.

Стоит отметить, что последствия у произошедшего могут быть не только со стороны закона. Врач-педиатр Айсель Асланова назвала потенциальную опасность употребления спиртного для несовершеннолетней дочери спортсмена.

«Если дети пробуют спиртное в столь раннем возрасте, то риск развития алкоголизма в будущем у них возрастает. Кроме того, у таких подростков снижается иммунитет, чаще возникают заболевания центральной нервной системы, нарушается работа печени и поджелудочной железы, а также страдает репродуктивная система», — сообщила собеседница.

Ранее в Госдуме призвали лишить Артура Смольянинова (признан иноагентом в РФ) родительских прав.