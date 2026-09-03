Прямые авиарейсы из Кемерова в Казань исчезли из расписания с сентября. Жительница Кузбасса обратилась с этим вопросом к губернатору, а в Министерстве транспорта региона пояснили: авиакомпания «Северный Ветер» закрыла маршрут из-за роста цен на топливо, регулярных ограничений воздушного пространства и снижения пассажирского потока. Об этом пишет VSE42.RU .

В комментариях у губернатора Кузбасса женщина поинтересовалась, почему из летнего расписания пропали прямые вылеты в столицу Татарстана. В региональном Минтрансе разъяснили: перевозчик «Северный Ветер» принял решение свернуть направление по совокупности экономических причин.

Расходы на авиационный керосин значительно выросли, к тому же участились случаи введения «ковров» — так называют краткосрочные запреты на полеты из-за внешних факторов. Эти ограничения, по данным ведомства, серьезно ударили по рентабельности рейса.

Кроме того, авиакомпания столкнулась с падением спроса со стороны пассажиров, что сделало поддержание прежних тарифов невозможным. В Министерстве транспорта отметили, что точных сроков, когда маршрут может вернуться в сетку полетов, пока нет.