Пробки и заторы: названо время начала праздничной молитвы на Ураза-байрам 20 марта

Представитель Духовного управления мусульман России призвал верующих тщательно подготовиться к посещению коллективной молитвы в честь праздника Ураза-байрам. Зампредседателя ДУМ РФ и муфтий Подмосковья Рушан Аббясов объяснил, что торжество предполагает именно общую, а не индивидуальную молитву, поэтому на специально организованных площадках ожидается большое стечение народа, пишет РИА Новости.

По прогнозам, только в столице в мероприятии примут участие порядка 150–200 тысяч человек, а в области — около 100 тысяч. Чтобы избежать давки и неразберихи, муфтий посоветовал прибывать на место хотя бы за шестьдесят минут до начала богослужения, которое стартует в семь утра. Также он настоятельно рекомендовал не пользоваться личным автотранспортом и заранее позаботиться об обратном билете в метро, чтобы не создавать заторы в подземке.

В Москве верующие смогут совершить праздничный намаз в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях, а также на дополнительной площадке в Печатниках. В Московской области для этих целей подготовят сорок мест, полный перечень опубликован на сайте регионального ДУМ.

Ураза-байрам, знаменующий окончание строгого поста в месяц Рамадан, в 2026 году выпадает на 20 марта.