Продажа арестованного имущества должников: Торги в электронной форме от ТУ Росимущества в Московской области

Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 10:00 18.06.2024 г. до 16:00 02.07.2024г. Определение участников 04.07.2024г.Торги состоятся 05.07.2024 (10ч.00мин время. МСК) по следующему имуществу (102-ФЗ):Повторные торги (заложенное недвижимое имущество):1.(Должник Гречишникова С.Ю.) Жил. пом. (квартира), общ. пл. 60,9 кв.м., к/н 50:42:0010205:1286, по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Парковая д.38, пом. 169. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 4 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 7 106 000,00 руб. З-к: 71 060,00 руб. Поручение № 86-Г(снижение)Шаг аукциона составляет 0,5% от первоначальной продажной цены имущества.Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложения о цене на электронной торговой площадке «Российский Аукционный Дом» (далее – ЭТП) по адресу https://lot-online.ru/Прием заявок и проведение аукциона осуществляется согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше..Извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.Время подачи заявок Московское, в течение дня не ограничено. Торги проходят по Московскому времени.Заявки подаются через электронную площадку «РАД» в соответствии с аукционной документацией (в том числе реквизиты МТУ Росимущества для оплаты имущества) размещенной на сайте https://www.torgi.gov.ru/ и «РАД». Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время, при наличии законных оснований. Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется по Регламенту ЭТП.Дополнительную информацию можно получить по № 89123183602 телефона с 08:00 до 16:00 (пн.-пт.), по адресу электронной почты: garant-mo@inbox.ru.