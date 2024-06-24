Продажа арестованного имущества должников в Московской области: информация о проведении торгов

Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 10:00 25.06.2024 г. до 16:00 09.07.2024г. Определение участников 11.07.2024г.Торги состоятся 12.07.2024 (10ч.00мин время. МСК) по следующему имуществу (102-ФЗ):Повторные торги (заложенное недвижимое имущество):1. (Должник Дерюшкина С.Н.) Квартира, общ.пл. 37.1 кв.м., к/н 50:08:0000000:97677, по адресу: Московская область, Истринский р-н, Букаревское с/п, пос. Глебовский, Микрорайон, д.96, кв.129. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 0 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап.ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 5 282 750,00 руб. З-к: 52 827,50 руб. Поручение № 18-Г(снижение)2.(Должник Пугаева Л.Н.) Квартира, пл. 31.5 кв.м., к/н 50:07:0030102:559, по адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Ботово д.8, пом.15.Залог. Арест: запрет на регистр-ые действия. Зарег-но 0 чел-к (в т.ч. 0 несоверш-их). Информ.озадолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 1 457 750,00 руб. З-к: 14 577,50 руб. Поручение № 36-Г(снижение).Шаг аукциона составляет 0,5% от первоначальной продажной цены имущества.Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложения о цене на электронной торговой площадке «Фабрикант» (далее – ЭТП) по адресу https://www.fabrikant.ru/Прием заявок и проведение аукциона осуществляется согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше..Извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.Время подачи заявок Московское, в течение дня не ограничено. Торги проходят по Московскому времени.Заявки подаются через электронную площадку «Фабрикант» в соответствии с аукционной документацией (в том числе реквизиты МТУ Росимущества для оплаты имущества) размещенной на сайте https://www.torgi.gov.ru/ иhttps://www.fabrikant.ru/. Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время, при наличии законных оснований. Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется по Регламенту ЭТП.Дополнительную информацию можно получить по № 89123183602 телефона с 08:00 до 16:00 (пн.-пт.), по адресу электронной почты: garant-mo@inbox.ru.