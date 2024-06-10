Продажа арестованных квартир в Московской области: Торги по заложенному имуществу должников

Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 10:00 11.06.2024 г. до 16:00 26.06.2024г. Определение участников 28.06.2024г.Торги состоятся 01.07.2024 (10ч.00мин время. МСК) по следующему имуществу (102-ФЗ):Первые торги (заложенное недвижимое имущество):1. (Должник Макальский Г.В.) Квартира, общ. пл. 36,5 кв.м., к/н 50:65:0000001:318, по адресу Московская область, г. Красноармейск, ул. Спортивная д.12, кв. 7. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-н 1 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 3 484 699,20 руб. З-к: 34 846,99 руб. Поруч-е № 109-Г.2. (Должник Перцев С.И.) Квартира, общ. пл. 177,6, к/н 50:22:0010103:683, по адресу Московская область, г. Люберцы, ул. Коммунистическая, д.4, корп. 1, кв.149. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-н 4 чел-к (в том числе 1 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 20 800 000,00 руб. З-к: 208 000,00 руб. Поруч-е № 102-Г.3. (Должник Акишин В.Д.) 2-комнатная квартира, общ. пл. 50,9 кв.м., к/н 50:22:0010211:21333, по адресу: Московская область, г. Люберцы, п/о 3, д.58, кв. 98. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 2 чел-ка (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 6 918 400,00 руб. З-к: 69 184,00 руб. Поруч-е № 110-Г.4.(Должник Комелина М.Г.) 2-комнатная квартира, общ. пл. 48,5 кв.м., к/н 50:41:0040106:1401, по адресу: Московская область, г. Лобня, ул. Победы, д. 22, кв. 80. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 3 чел-ка (в том числе 1 несоверш-ий). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 5 424 000,00 руб. З-к: 54 240,00 руб. Поруч-е № 98-Г.5. (Должник Новрузова Г.Р.К.) Квартира, общ. пл. 48,7 кв.м., к/н 50:21:0030210:13657, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, территория ЖК «Видный город», бульвар им. Народного артиста СССР Мстислава Ростроповича, д.5, кв.140. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 3 чел-ка временно до 11.10.2024г. (в том числе 2 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 6 384 000,00 руб. З-к: 63 840,00 руб. Поруч-е № 81-Г.Повторные торги (заложенное недвижимое имущество):6.(Должник Хованов В.М.) Квартира, общ. пл. 45,3 кв.м, к/н 50:16:0601066:1018, по адресу: Московская область, Ногинский район, пос. Рыбхоз, шоссе Бисеровское д.5А, кв. 55. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Информ. о зарегистр-ых лицах и задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 2 919 070,00 руб. З-к: 29190,70 руб. Поруч-е № 116-Г(снижение)7.Должник Градобык В.В.) Однокомн. квартира, общ. пл. 33,3 кв.м., располож. на 2 этаже 3 этаж. дома, к/н 50:39:0040202:1374, по адресу: Московская область, г.о. Серебряные Пруды, п. Новоклемово, д.26, кв.5. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-н 1 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 1 137 300,00 руб. З-к: 11373,00 руб. Поручение № 84-Г (снижение).Шаг аукциона составляет 0,5% от первоначальной продажной цены имущества.Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложения о цене на электронной торговой площадке «Российский Аукционный Дом» (далее – ЭТП) по адресу https://lot-online.ru/Прием заявок и проведение аукциона осуществляется согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше..Извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.Время подачи заявок Московское, в течение дня не ограничено. Торги проходят по Московскому времени.Заявки подаются через электронную площадку «РАД» в соответствии с аукционной документацией (в том числе реквизиты МТУ Росимущества для оплаты имущества) размещенной на сайте https://www.torgi.gov.ru/ и «РАД». Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время, при наличии законных оснований. Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется по Регламенту ЭТП.Дополнительную информацию можно получить по № 89123183602 телефона с 08:00 до 16:00 (пн.-пт.), по адресу электронной почты: garant-mo@inbox.ru.