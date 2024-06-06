Продажа арестованных квартир в Московской области

Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 10:00 07.06.2024 г. до 16:00 24.06.2024 г. Определение участников 26.06.2024 г.Торги состоятся 27.06.2024 (10ч.00мин время. МСК) по следующему имуществу (102-ФЗ): Повторные торги (заложенное недвижимое имущество): 1. (Должник Яковлев В.А.) Квартира, общ. пл. 43,8 кв. м., к/н 50:16:0602003:3909, по адресу: Московская область, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Ленина, д. 39, кв. 4. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 0 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 2 387 127,76 руб. З-к: 23 871,28 руб. Поручение № 80-Г (снижение)2. (Должник Волкова Н.В.) 1-комн. квартира, назнач. жилое, общ. пл. 31 кв. м., этаж 3, к/н 50:16:0702004:6045, по адресу: Московская область, Ногинский р-н, г. Электроугли, ул. Школьная, д. 49, кв. 52. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 3 чел-ка (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 2 301 800,00 руб. З-к: 23 018,00 руб. Поручение № 79-Г (снижение)3. (Должник Аверьянов Н.В.) Квартира, пл. 60,9 кв. м., к/н 50:50:0010113:984, по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Смельчак, д. 14, кв. 80. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 0 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 6 318 518,52 руб. З-к: 63 185,18 руб. Поручение № 52-Г (снижение)4. (Должник Плиско Н.А.) Квартира, пл. 60,1 кв. м., к/н 50:50:0020601:6542, по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Корнилаева, д. 30 кв. 44. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Информ. о зарег. лицах (в том числе несоверш-их) ФССП не предоставлена. Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 5 059 880,00 руб. З-к: 50 598,80 руб. Поручение № 55-Г (снижение)5. (Должник Десятов А.А.) Квартира, пл. 60,3 кв. м., к/н 50:15:0000000:65817, по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. 1 Мая, д. 26, кв. 340. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-н 1 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 7 795 520,00 руб. З-к: 77 955,20 руб. Поручение № 67-Г (снижение)6. (Должник Гилядов С. Р.) Квартира, площ. 80,7 кв. м., КН: 50:15:0000000:31156, по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. 1 Мая д. 25, кв. 391. Залог. Арест: запрет на регис-ые действия. Зарег-но 4 чел-ка (в том числе 2 несоверш-их). Информ.о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 10 459 250,00 руб. З-к: 104 592,50 руб. Поручение № 70-Г (снижение)7. (Должник Комышной А.А.) Квартира, общ. площ. 37,1 кв. м., к/н 50:15:0000000:153793, по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. Новое Павлино, ш. Косинское д. 1, кв. 371. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-н 1 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 5 163 032,60 руб. З-к: 51 630,32 руб. Поручение № 82-Г (снижение)Шаг аукциона составляет 0,5% от первоначальной продажной цены имущества.Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложения о цене на электронной торговой площадке «Российский Аукционный Дом» (далее — ЭТП) по адресу https://lot-online.ru/Прием заявок и проведение аукциона осуществляется согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше.Извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.Время подачи заявок Московское, в течение дня не ограничено. Торги проходят по Московскому времени.Заявки подаются через электронную площадку «РАД» в соответствии с аукционной документацией (в том числе реквизиты МТУ Росимущества для оплаты имущества) размещенной на сайте https://www.torgi.gov.ru/ и «РАД». Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время, при наличии законных оснований. Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется по Регламенту ЭТП.Дополнительную информацию можно получить по № 89123183602 телефона с 08:00 до 16:00 (пн.-пт.), по адресу электронной почты: garant-mo@inbox.ru.