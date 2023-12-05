Продажа елей к Новому году стартовала в Подольске

В подмосковном городском округе Подольск проходит активная подготовка ко встрече Нового года. С первых чисел декабря в муниципалитете начали работу елочные базары, где жители городского округа могут выбрать зеленую красавицу для своего дома.

Самые крупные елочные базары расположены на четырех улицах: Филиппова, Бородинской, Тепличной и на Юбилейной площади. Также купить дерево-символ Нового года можно у торговых центров и на рынках Подольска. Деревья для праздника будут привозить из нескольких областей: Московской, Рязанской, Пензенской и Владимирской.

Все точки, где продажа елок будет вестись официально, оформят в айдентике проекта «Зима в Подмосковье». Ознакомиться со всеми адресами можно с помощью интерактивной карты или на интернет-портале регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия