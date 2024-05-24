Продажа заложенного недвижимого имущества на аукционе: даты и условия

Организатор торгов (Продавец) — ООО «Меридиан», действует на основании ГК № 100095304123100025от 24.11.2023 г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах — 24.05.2024 г.

Дата окончания приема заявок — 04.06.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 06.06.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Кв-ра, общ. пл. 29.5 кв. м., к/н: 50:28:0020804:174, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Авиационный, ул. Ильюшина, д. 10, корп.1, кв. 32. П.215-М от 17.05.24. Собств.: Савочкин А. В. Взыск.: АО Тинькофф Банк. Цена: 1 603 640,00 р.

2.Кв-ра, общ. пл. 43 кв. м., к/н: 50:24:0000000:37282, адрес: МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Степана Морозкина, д. 2, кв. 70. П.214-М от 17.05.24. Собств.: Рябова О. С. Взыск.: АО Тинькофф Банк. Цена: 2 422 826,40 р.

3.Жил. дом, общ. пл. 51,6 кв. м., к/н: 50:23:0040207:1050, Зем. уч., пл. 1062 +/-11 кв. м., к/н: 50:23:0040205: 1059, Зем. уч., пл. 560 +/- 8.28 кв. м., к/н: 50:23:0040205:1058, адрес: МО, Раменский р-н, с. Софьино, ул. Киевская, д. 6. П.211-М от 17.05.24. Собств.: Миненкова Ц. К. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 1 744 000,00 р.

4.Кв-ра, общ. пл. 63,8 кв. м., к/н: 50:23:0110224:2586, адрес: МО, г. Раменское, ул. Крымская, д. 11, кв. 193. П.210-М от 17.05.24. Собств.: Попов Н. В. Взыск.: ПАО Банк ВТБ. Цена: 6 544 000,00р.

5.Кв-ра, общ. пл. 31,8 кв. м., к/н: 50:10:0010101:5331, адрес:МО, г. Химки, пр-кт Юбилейный, д. 70, кв. 38. П.108-М от 23.04.24. Собств.: Засельская Е. И. Взыск.: ПАО Совкомбанк. Цена: 4 891 200,00р.

Изв 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Кв-ра, общ. пл. 64,7 кв. м., к/н: 50:33:0000000:59856, адрес: МО, г. Кашира, ул. Ленина, д. 5, кв. 129. П.174-М от 12.04.24. Собств.: Кирилин А. О. Взыск.: АО Тинькофф Банк. Цена: 3 170 923,64р.

2.Часть здания-пом. № 82 (лит.А), пом-ния № 86-88а, 89, 90, 90а, 90б, 90в, (Лит.А8), пл. 167,8 кв. м., этаж 1, усл. № 50-50-47/016/2009-176, к/н: 50:47:0040901:456, адрес: МО, г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, д. 2 а. П.111-М от 23.04.24. Собств.: Черноярова Ю. Н. Взыск.: ГК АСВ — КУ ООО Банк Богородский. Цена: 8 151 500,00р.

3.Часть здания подвал. пом-ния № 1-23, общ. пл. 304,4 кв. м., Лит. А11, к/н: 50:47:0040901:437, адрес: МО, г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, д. 2 а. П.111-М от 23.04.24. Собств.: Черноярова Ю. Н. Взыск.: ГК АСВ — КУ ООО Банк Богородский. Цена: 10 320 275,00р.

4.Кв-ра, общ. пл. 32,6 кв. м., к/н: 50:43:0010302:768, адрес: МО, г. Ивантеевка, ул. Победы, д. 4 кв. 22. П.177-М от 12.04.24. Собств.: Попова О. Г. Взыск.: АО Банк БЖФ. Цена: 2 284 800,00р.

5.Кв-ра, общ. пл. 43,3 кв. м., к/н: 50:14:0050102:783, адрес: МО, г. Щелково, ул. Неделина, д. 5, кв. 7. П.166-М от 12.04.24. Собств.: Павлов А. В. Взыск.: АО Тинькофф Банк. Цена: 2 832 453,64р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах — 24.05.2024 г.

Дата окончания приема заявок — 04.06.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 06.06.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Кв-ра, общ. пл. 28,0 кв. м., к/н: 50:22:0020102:2615, адрес: МО, Люберецкий р-н, р. п.Октябрьский, ул. Ленина, д. 25, кв. 583. П.192-М от 19.04.24. Собств.: Тимаков М. В. Взыск.: ООО Афанасьевский-7 Цена: 3 019 200,00р.

2.Кв-ра, общ. пл. 43,1 кв. м., к/н: 50:36:0010215:491, адрес: МО, г. Озеры, микрорайон 1, д. 10, кв. 79. П.180-М от 19.04.24. Собств.: Ширяева А.В., Ширяев А.А., Ширяева А. А. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 2 110 720,00р.

3.Зем. уч., общ. пл. 2500 кв.м, к/н: 50:31:0020228:1; Недостр. здание, располож. на зем. уч. с к/н 50:31:0020228:1, пл. 2500 кв. м. Адрес: МО, Чеховский р-н, ГП Столбовая, д. Панино. П.169-М от 12.04.24. Собств.: Вербова Н. О. Взыск.: Гиль А. В. Цена: 5 311 900,92р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://mos-meridian.ru/ и по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 14, этаж 2, пом. VIа, тел.: +7 993 911-43-48, e-mail: meridian.mos.obl@yandex.ru.