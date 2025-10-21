Продажи подержанных авто продолжают расти

В сентябре 2025 года россияне приобрели более 550 тыс. подержанных легковушек, при этом лидерами остались отечественные Lada и популярные иномарки. Об этом сообщает Life со ссылкой на «Автостат».

За сентябрь россияне купили 553,3 тыс. подержанных автомобилей, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером вторичного рынка осталась Lada с 130,8 тыс. реализованных машин. В пятерку популярных брендов вошли Toyota, Kia, Hyundai и Nissan.

Самой востребованной моделью вновь стала Lada 2107 — продано 12,2 тыс. штук. Также в пятерке оказались Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada 2114 и Ford Focus. За девять месяцев 2025 года общий объем продаж автомобилей с пробегом в России превысил 4,4 млн, что на 0,8% выше показателей прошлого года.

