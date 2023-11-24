Продюсер рассказал, как Елена Летучая попала на шоу «Ревизорро»

Елену Летучую многие знают по этой телепередаче. Благодаря данному шоу она обрела еще большую известность. Но знает ли кто-то о том, как долго и мучительно выбиралась «та самая», что будет белыми перчатками собирать пыль? Об этом и пишет издание «Утро.ру» .

Как оказалось, до Летучей были рассмотрены множество кандидаток. Николай Картозия «отбраковал» их всех по разным причинам: то характер не тот, то сфера деятельности. Время поджимало, а ведущей все не было. В итоге, на ее роль пришел простой редактор телеканала – Елена Летучая. К слову, она по образованию финансист.

Картозия утвердил девушку быстро. Приятная внешность и жесткий, смелый характер пришелся по душе не только ему, но и зрителям. Казалось бы, еще вчера их взгляды были прикованы к шоу с участием Летучей. Однако передачу она не ведет уже шесть лет.