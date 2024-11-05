Продюсер Угольников оценил влияние фильма «Интердевочка» на судьбу Советского Союза

По словам продюсера Игоря Угольникова, искусство способно создавать «реальность», воздействующую на сознание целого общества. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что если кинофильм «Интердевочка» развалил СССР, то было бы: для того, чтобы собрать его обратно необходимо снять новую «Интердевочку» и вернуть великое государство. Тем не менее фильм здесь оказал малое влияние, совокупность обстоятельств привела к тому, что государство распалось.

По мнению режиссера, неспроста сейчас стали активно снимать сказки, потому что жители страны хотят всей семьей посмотреть что-то нетрудное, яркое, доброе, а именно в сказках везде есть мотив победы добра над злом, искренности, побеждающей цинизм и прочее.

Ранее сообщалось, что Артемий Лебедев до сих не оправился из-за распада СССР.