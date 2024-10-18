Артемий Лебедев до сих не оправился из-за распада СССР

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что все еще страдает из-за развала СССР. Об этом он рассказал в очередном выпуске своего проекта «Ответошная», опубликованного «Вконтакте».

По мнению Лебедева, после распада Советского Союза многие люди испытали шоковое состояние, с которым оказалось тяжело справиться.

«Я, например, до сих пор не все эти трагедии пережил, для меня по-прежнему Украина — это часть моей страны, я не считаю, что это отдельное государство», — выразил свое мнение Лебедев.

Он же заявил, что считает Одессу южным портом своей Родины, а не простым городом в государстве, являющемся для него чужим. Также блогер в шутку назвал себя «имперским ватником».

Ранее сообщалось о том, что Латвия запретила Артемию Лебедеву въезжать на территорию страны.