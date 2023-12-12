Продолжается отбор площадок для проведения Всероссийского конкурса молодежных проектов

Федеральное агентство по делам молодежи ежегодно проводит отбор молодежных площадок для организации и проведения Всероссийского конкурса молодежных проектов в очном формате, а также режиме видеоконференции в регионах страны.

Прием заявок на отбор 2024 года проходит до 18 декабря. Принять в нем участие могут исполнительные органы субъектов РФ, реализующие молодежную политику, и некоммерческие организации, проводящие всероссийские, окружные, межрегиональные, региональные и муниципальные молодежные площадки в период с 1 марта по 20 октября 2024 года.

Также Росмолодежь ежегодно проводит конкурс по формированию экспертного совета Всероссийского конкурса молодежных проектов. Прием заявок на конкурс 2024 года проходит до 12 января. Принять в нем участие могут граждане РФ в возрасте от 18 лет, имеющие опыт социального проектирования. Заявки принимаются в федеральной государственной автоматизированной информационной системе «Молодежь России».