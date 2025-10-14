Продолжается прием заявок на конкурс «Лидер корпоративного донорства»

Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» в целях развития безвозмездного ответственного регулярного донорства крови и костного мозга в России, стимулирования и поощрения корпоративной культуры донорства в организациях и на предприятиях, осуществляющих свою деятельность в РФ, при поддержке ФМБА России проводит Всероссийский конкурс лучших практик по развитию донорства «Лидер корпоративного донорства».

Конкурс проходит в период с 25 августа по 20 октября 2025 года. К участию приглашаются коммерческие организации, трудовые и студенческие коллективы, разделяющие ценность добровольного и безвозмездного донорства членов коллективов и их семей, всемерно поощряющие донорство, активно проводящие мероприятия по тематике донорства крови и ее компонентов и донорства костного мозга, активно участвующие в донорских мероприятиях, готовые поделиться своим опытом и презентовать свои корпоративные проекты.

С подробной информацией о порядке и условиях участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте организации. Регистрационная форма для подачи заявки на участие в конкурсе размещена здесь.