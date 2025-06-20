Продолжается прием заявок на премию «За верность науке»

Продолжается прием заявок на XI Всероссийскую премию «За верность науке». Зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта до 31 июля 2025 года.

Премию проводит Министерство науки и высшего образования РФ в целях привлечения внимания широкой общественности к научному труду. Премия направлена на содействие коммуникации журналистского и научного сообществ и вручается за выдающиеся достижения в области популяризации науки и поддержки престижа деятельности ученых и инженеров в России.

В этом году премия включает 11 номинаций. Торжественная церемония награждения запланирована на октябрь 2025 года.