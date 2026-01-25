Продуктовые-дюймовочки: ультрамалые магазины в Петербурге стали новым городским хитом

Розничная торговля в Санкт-Петербурге активно меняет свой облик, подстраиваясь под новые ритмы жизни горожан. Как пишет SPB.MK.RU , на смену крупным супермаркетам все чаще приходят ультрамалые магазины формата ultra-convenience, предлагающие ограниченный, но тщательно подобранный ассортимент повседневных товаров и готовую еду. Этот тренд отражает растущий спрос на максимальное удобство и экономию времени.

Магазины площадью от 100 до 200 квадратных метров, часто расположенные в шаговой доступности, позволяют быстро купить самое необходимое без долгих походов по торговым центрам. Эксперты отмечают, что до 34% жителей крупных городов уже совершают такие локальные покупки несколько раз в неделю.

Эти точки успешно совмещают в себе несколько функций: помимо классической торговли, они часто выступают в роли пунктов выдачи интернет-заказов, что делает их еще более привлекательными для современного потребителя. К тому же, многие ловят ностальгию по киоскам со входом, предпочитая быстрый проход за продуктами длительным в сетевых точках.

Рост числа компактных магазинов, который в России за год составил около 15%, отчасти компенсирует другую тревожную тенденцию — сокращение числа классических продуктовых точек в центральных районах Петербурга. Тренд на ultra-convenience показал, как ритейл адаптируется к новым условиям: высоким арендным ставкам в центре и изменившемуся потребительскому поведению, в котором на первый план выходят скорость и доступность.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге и Ленобласти полиция и Росгвардия проверили 139 супермаркетов.