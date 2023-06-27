Проект «Умные каникулы» собрал в Красногорске 700 учеников

Школьники городского округа Красногорск и на летних каникулах продолжают напитываться знаниями и полезными навыками. В этом им помогает губернаторский проект «Умные каникулы» — развивающая программа, направленная на формирование и развитие творческих и интеллектуальных способностей детей.

В течение первого летнего месяца для ребят подготовили занятия по пяти направлениям: патриотическое, интеллектуальное, культурное, спортивное и общественно-активное. А отбор для участия стартовал еще зимой в разгар учебы.

Конкурсный отбор кандидатов на участие был очень серьезным, Министерство образования Подмосковья отбирало только лучших учеников, рассказала директор красногорской школы № 15 Ольга Гацкевич. Это учебное заведение принимает участие в губернаторском проекте уже во второй раз. Задействованы ученики с первого по восьмой класс.

Прошедшим конкурсный отбор выделяется грант в 1,5 млн рублей на реализацию проекта. Это могут быть интерактивные лекции, неформальные конференции, дискуссии, квесты и познавательные экскурсии. Дети готовились к защите собственных проектов в игровом формате, а к концу месяца каждый отряд представил песню или ролик о насыщенных «умных каникулах».