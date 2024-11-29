Проект жительницы Фрязино одержал победу на IV Межрегиональной премии «Нежный грант-2024»

Елена Мартынова одержала блестящую победу на престижном конкурсе, направленном на поддержку и продвижение предпринимательства. Это достижение служит ярким примером успешного развития женского бизнеса в регионе.

Премия «Нежный грант-2024» представляет собой уникальную площадку для обмена опытом, поиска полезных контактов и развития бизнеса среди женщин. На финальном этапе конкурса Городской округ Фрязино представили две предпринимательницы: Елена Мартынова, основатель и учредитель детского развивающего центра «Жемчужинки», и Елена Бобарыкина с оригинальным проектом в сфере здоровья – «Баннотерапия».

Обе участницы продемонстрировали высокий уровень профессионализма и оригинальности своих бизнес-идей. Однако победу одержала Елена Мартынова – именно она завоевала первое место, получив заслуженный грант в размере 100 тыс. руб. Торжественную церемонию награждения провела Заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Анатольевна Зиновьева.