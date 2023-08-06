Профайлер Мезенцев назвал способы распознать «токсичного» человека ещё до начала разговора

До начала беседы определить человека, который настроен на негатив в отношениях, очень сложно. По словам профайлера Дмитрия Мезенцева, в первую очередь следует провести анализ его поведения. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что у истероидов наблюдаются широкие, открытые, теплые жесты, уверенная походка, немного задранная голова, приподнятые брови и округленные глаза.

По мнению специалиста, параноял наблюдается много резких движений, весьма сильная демонстрация рук, резкие и колющие движения.

Он добавил, что шизоиды, как правило, кидают взгляд на собеседника и снова уходят в себя.