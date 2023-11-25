Профессор РТУ МИРЭА рассказал, почему зимой важно защищаться от УФ-излучения

Роман Шамин в беседе с RT поднял важную тему о зимнем солнце. Таким образом он предупредил об опасностях, которые оно несет.

Эксперт обратил внимание на важность соблюдения мер предосторожности зимой, чтобы защитить кожу и глаза от ультрафиолетового излучения. UVA-лучи, составляющие 95% солнечного излучения, могут провоцировать старение кожи и наносить вред зрению.

Интенсивность УФ-излучения увеличивается зимой вдвое из-за отражения от снега, что представляет риск для здоровья кожи и глаз. Профессор выразил необходимость их защиты в зимний период с помощью специальных аксессуаров. Подойти к этому стоит не менее тщательно, чем в летнее время. Все для того, чтобы избежать негативного воздействия ультрафиолета на организм.