Профилактическую беседу о правах и безопасности провели со школьниками Городского округа Пушкинский

Ученики МБОУ Образовательный комплекс №11 города Пушкино узнали больше о своих правах, обязанностях и правилах безопасности в разных ситуациях. Познавательную лекцию об этом провели в преддверии «Всероссийского дня правовой помощи детям».

Мероприятие развернули в актовом зале. Старшеклассники внимательно слушали сотрудников отдела НД и ПР по Городскому округу Пушкинский, представителей комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также сотрудников ПДН ОП УМВД России «Пушкинское».

Молодым слушателям рассказали про важность знания законов и своих прав, а также нормах поведения в обществе. Школьники закрепили знания о пожарной безопасности, действиях при ЧС, ответственности за разные правонарушения и выходе из конфликтных ситуаций. Школьники активно задавали вопросы, обсуждали разные потенциальные сценарии, тем самым повышая свою грамотность в вопросах безопасности и права.

Также ребятам показали видео о системе высшего образования МЧС России, перспективах и плюсах работы спасателем и пожарным. Дети ушли с большим багажом знаний, а также тематическими памятками.