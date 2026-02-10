«Профилактика вместо сверления». В России могут ввести бесплатную чистку зубов для детей

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» выступили с законодательной инициативой, направленной на расширение перечня бесплатных стоматологических услуг для детей.

Ксения Горячева, Антон Ткачев и вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков направили обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением включить в базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС) ежегодную профессиональную гигиену полости рта.

Соответствующее обращение на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко имеется в распоряжении РИА Новости.

«Считаем необходимым ввести в базовый пакет бесплатных стоматологических услуг по ОМС ежегодную профессиональную чистку зубов (включая снятие налета и аппликацию фторсодержащего средства) для всех детей», — говорится в обращении.

Авторы инициативы убеждены, что эта профилактическая мера позволит системно выявлять факторы риска развития кариеса на самой ранней стадии, особенно в семьях с ограниченным бюджетом. Это, в свою очередь, приведет к снижению частоты случаев осложненного кариеса и уменьшит потребность в дорогостоящем лечении в будущем. Кроме того, регулярные визиты к гигиенисту будут формировать у семей культуру планового наблюдения у стоматолога.

По мнению депутатов, текущее отсутствие подобной бесплатной услуги усугубляет проблему социального неравенства. Многие родители не в состоянии оплачивать профессиональную чистку самостоятельно, что в перспективе оборачивается серьезными стоматологическими проблемами у детей и дополнительной финансовой нагрузкой на систему здравоохранения в целом.

