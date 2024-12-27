Профсоюз медиков Подмосковья организовал новогодний праздник для детей из Курской области

Подмосковная организация профсоюза работников здравоохранения при участии ВТБ организовала новогоднее мероприятие для детей медиков Подмосковья, детей бойцов спецоперации и детей из Курской области. Праздник прошел в концертном зале Российской академии наук, передает портал Regions .

Как отметила председатель региональной организации Нина Суслонова, профсоюзные елки традиционно проводятся во всех муниципалитетах Подмосковья. В этом году было принято решение об организации праздника не только для детей медиков, но и для детей бойцов СВО, а также ребят из Курской области, которые вместе с родителями живут в ПВР Клина, Раменского и Пушкино. Она отметила, что свыше ста человек приехали на праздник прямо из Курска.

Вице-президент ВТБ Илья Ермаков выразил благодарность подмосковной организации за возможность принять участие в значимом социальном проекте.

Председатель первичной профсоюзной организации работников здравоохранения Курского государственного медуниверситета Михаил Чурилин поблагодарил Московскую область за праздник для детей. По его словам, все ребята были в восторге от представления.