Профсоюз моряков добился выплат для экипажа танкера Sagar Violet

Николай Суханов, глава Дальневосточного отделения Российского профсоюза моряков, сообщил РИА Новости, что владелец иностранного танкера Sagar Violet, ходящего под флагом Палау и задержанного в порту Находка из-за задолженностей по зарплате российским морякам и проблем со снабжением, произвел выплаты и обеспечил судно продовольствием.

Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура информировала о проверке соблюдения прав российских моряков, работающих на танкерах Sagar Violet и Caroline Bezengi, которые жаловались на невыплату заработной платы и недостаток продуктов питания. Танкер Sagar Violet тогда задержали.

Экипажу Caroline Bezengi (флаг Палау) выплатили 20 млн руб. долга, накопившегося за 2,5 месяца. Суханов уточнял, что общая сумма задолженности составляла $200 тыс.

Благодаря совместным усилиям профсоюза и прокуратуры моряки получили полный расчет за три месяца.

По словам Суханова, на судно доставили свежие продукты. Кроме того, найдены новые члены экипажа на замену тем, у кого закончились контракты.

В настоящее время платежная ведомость будет представлена портовому инспектору и транспортному прокурору, после чего судно получит разрешение на выход в море. Российский экипаж выразил благодарность профсоюзу за оказанную помощь.

Ранее сообщалось, что в Мраморном море у берегов Турции произошло столкновение двух кораблей.