Как сообщает агентство «РИА Новости», президент Путин одобрил программу развития Запорожской области на следующие 10 лет. Об этом также заявил Евгений Балицкий, занимая должность врио главы региона. Однако, важно отметить, что программа должна быть приведена в соответствие с российским законодательством.

Напомним, что несмотря на включение Запорожской области в состав России, Киев не признает результаты референдума и продолжает обстреливать регион. Хотя Запорожье остается под контролем украинских властей, а подконтрольные российскими военными территории области составляют более 70%.