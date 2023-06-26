Программа «Цветы в каждый двор» стартовала в Химках
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Химки]
В городском округе Химки второй раз начала действовать акция «Цветы в каждый двор». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Отмечается, что задачей является озеленение участков у жилых домов.
Добавляется, что на первом этапе будет произведено озеленение десяти дворов в Старых и Новых Химках и в Сходне
По словам главы муниципалитета Дмитрия Волошина, растения для озеленения выбираются самими жителями округа. Как правило, это туи, спиреи, лапчатки, кизильник и иные многолетние растения.
Уточняется, что работы по озеленению пройдут на улицах Мельникова, Парковая, Панфилова, Розы Люксембург, Коммунистическая, Мичурина и других.
Поясняется, что жители могут произвести высадку композиции из многолетних цветов или заменить железный забор у придомовой территории на «живую изгородь» из кустарников.