Программа «Цветы в каждый двор» стартовала в Химках

В городском округе Химки второй раз начала действовать акция «Цветы в каждый двор». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Отмечается, что задачей является озеленение участков у жилых домов.

Добавляется, что на первом этапе будет произведено озеленение десяти дворов в Старых и Новых Химках и в Сходне

По словам главы муниципалитета Дмитрия Волошина, растения для озеленения выбираются самими жителями округа. Как правило, это туи, спиреи, лапчатки, кизильник и иные многолетние растения.

Уточняется, что работы по озеленению пройдут на улицах Мельникова, Парковая, Панфилова, Розы Люксембург, Коммунистическая, Мичурина и других.

Поясняется, что жители могут произвести высадку композиции из многолетних цветов или заменить железный забор у придомовой территории на «живую изгородь» из кустарников.