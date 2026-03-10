Проходит только четыре раза: религиовед раскрыл смысл пассии в Великий пост

Религиовед Евгений Игнатенко рассказал об истории и значении пассии — уникальной службы, которая проводится всего четыре раза в год накануне Пасхи. Об этом пишет REGIONS .

В период Святой Четыредесятницы верующие могут стать участниками особого богослужения, посвященного воспоминанию страданий Христа. Речь идет о пассии, которая совершается в храмах всего четыре раза за время Великого поста.

Как пояснил религиовед Евгений Игнатенко, термин берет начало от латинского «passio», что переводится как страдания. Эта этимология определяет суть службы, сфокусированной на последних днях земного пути Иисуса Христа: Его аресте, судебном процессе, казни на кресте и смерти.

Специалист отметил, что данная богослужебная форма появилась в русской церковной традиции сравнительно поздно. Ее возникновение связано с именем митрополита Киевского Петра Могилы, который ввел пассию в середине XVII века.

Ученый добавил, что изначально эта служба отсутствовала в общецерковном Уставе, или Типиконе, поскольку была разработана уже после принятия Иерусалимского устава в 1695 году. Несмотря на отсутствие обязательного статуса, пассия со временем прочно вошла в практику русского православия. Это произошло благодаря ее глубокой духовной наполненности и сильному эмоциональному воздействию на верующих.

Игнатенко уточнил, что богослужение проходит четыре раза в Великий пост, а именно по вечерам в субботу, следующую за каждым воскресным днем поста. Структура пассии включает несколько ключевых моментов. В ходе службы последовательно зачитываются фрагменты из четырех Евангелий, повествующие о Страстях Христовых. Прихожане в это время стоят с зажженными свечами, что символизирует готовность разделить скорбь и нести свет веры.

Главным символом богослужения выступает крест. Его выносят в центр храма, после чего все молящиеся совершают земные поклоны, выражая тем самым благодарность Спасителю за искупительную жертву. Редкость совершения пассии, по мнению религиоведа, не умаляет ее значения: этот чин стал важной составляющей духовной жизни в дни Великого поста.