Происходят едва ли не каждую неделю: как люди умирают под электричками в Подмосковье

В Подмосковье случилась жуткая история, напугавшая всех россиян — подростка из села Новый Милет сбили сразу две электрички . К счастью, произошло чудо, и парень выжил, хоть и лишился обеих ног.

На самом деле, на железных путях случается немало трагедий. Рассказываем о самых печальных из них.

За несколько месяцев до упомянутого инцидента 14-летняя жительница поселка Красково погибла на глазах у сестры в 300 метрах от платформы «Коренево». Когда девочки перебегали железную дорогу, они увидели поезд и электричку, двигавшиеся навстречу друг другу. Они успели увернуться от поезда, но электричка ударила одну из школьниц.

Спустя всего неделю после происшествия с девочкой на станции «Москворецкая», расположенной на том же участке железной дороги, погибла 40-летняя женщина. Она тоже пыталась перебежать пути прямо перед электричкой, что и завершилось трагедией. А еще через две недели на станции «Удельная» 50-летний мужчина упал под электричку, вследствие чего потерял несколько конечностей и скончался до прибытия скорой помощи.

Некоторые жители Подмосковья попадают под поезд даже на автомобиле. Так случилось на перегоне Чкаловская — Монино. Легковой автомобиль выехал на переезд «45-й км», где в него врезалась электричка. Звуковое и световое оповещение переезда были исправны, а потому мотивы водителя так и остались загадкой. В результате два человека, находившиеся в машине, погибли. Еще одного с травмами доставили в больницу.

Ранее Маргарита Грачева поддержала мальчика, который лишился ног в Подмосковье.