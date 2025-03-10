Производитель тапок из Волоколамска получил субсидию на модернизацию

Волоколамская компания модернизирует производство одноразовой обуви за счет субсидии от Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Подмосковье возместит часть затрат, связанных с приобретением нового оборудования. Директор компании Иван Круглов рассказал, что размер субсидии «Модернизация» составил более 420 тыс. руб.

Фото: [ Пресс-служба администрации Волоколамского муниципального округа ]

Продукция пользуется спросом у ведущих гостиничных сетей России. Штат сотрудников достигает 67 человек.

«Важно, что в прошлом году компания начала сотрудничать с Волоколамским филиалом «Красногорского колледжа» для развития направления «Швейное дело». Благодаря дополнительному оснащению мастерской, филиал колледжа теперь изготавливает продукцию по заказу предприятия», — рассказала глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.

Качественные и стильные одноразовые тапки, которые изготавливают на предприятии в Волоколамске, предлагают гостям различных российских санаториев и гостиниц.