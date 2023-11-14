Производители из Подмосковья могут принять участие в Конгрессе индустрии детских товаров

Производители детских товаров из Московской области могут принять участие в Конгрессе индустрии детских товаров, который пройдет в Москве в начале декабря, сообщили в областном Мининвесте. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ).

В рамках мероприятия участники обсудят новые сценарии развития отрасли, необходимые составляющие для технологического суверенитета, инноваций, меры господдержки, проблемы и перспективы развития рынка отрасли. Помимо этого, они смогут обменяться идеями, продемонстрировать лучшие проекты и бизнес-практики и не только. Узнать подробности и зарегистрироваться можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.