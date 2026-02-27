«Проявите внимание к сотрудницам». Нилов призвал руководителей отпустить женщин пораньше 6 марта

Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости проинформировал граждан о графике работы в преддверии Международного женского дня в 2026 году.

По его словам, ожидать уменьшения продолжительности рабочей смены 6 марта не стоит — этот день пройдет в штатном режиме без каких-либо послаблений.

Парламентарий отметил, что календарная ситуация повторяет февральскую: сам праздник выпадает на воскресенье. Это автоматически делает пятницу, 6 марта, полноценным рабочим днем. Такой подход обеспечивает непрерывность и ритмичность трудовых процессов на предприятиях, подчеркнул Нилов.

Несмотря на отсутствие официального сокращенного дня, депутат обратил внимание на приятный бонус для работающих россиян: мини-каникулы продлятся трое суток — с 7 по 9 марта включительно. Это время можно посвятить поздравлениям и семейным мероприятиям.

«Вместе с тем призываю руководителей организаций, у которых есть такая возможность, проявить внимательность к своим сотрудникам и поощрить их ранним завершением рабочего дня накануне праздника», - добавил Нилов.

