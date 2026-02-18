Проклятие Травинки: призрак десятилетиями пугает жителей Пушкино у самого мистического озера

Пока одни боятся выходить на улицу из-за тридцатиградусных морозов, другие рискуют встретиться лицом к лицу с потусторонним миром в Пушкино, передает REGIONS . Десять смельчаков не побоялись ни метели, ни ледяного ветра и пришли на последнюю в этом сезоне экскурсию к Травинскому озеру в Пушкино. Краевед и писатель Ольга Соловьева показала старые карты города и угостила гостей мистическими историями, которые уже больше века заставляют местных жителей обходить этот водоем стороной.

Формат выбрали иммерсивный: с наушниками, аудиозаписями и старыми картами на смартфонах. Но главное, что искали гости, — ответ на вопрос: правда ли, что озеро проклято?

Легенда, которую передают из уст в уста, действительно леденит кровь сильнее любого мороза. По преданию, озеро получило свое название в честь девушки по фамилии Травинка. Ее пытался соблазнить священник из соседнего храма. Девушка не поддалась, прилюдно обличила злодея, а сама покончила с собой. Перед смертью она прокляла обидчика, и церковь якобы провалилась сквозь землю. Кратер заполнила вода. Так и появилось озеро. Жители до сих пор шепчутся, а также заявляют, что слышат плачь и едва уловимый звон колоколов.

Однако историки предпочитают вооружаться не мистическими домыслами, а архивными документами. Ольга тут же, на морозе, включила записи и показала документы, чтобы отделить мифы от реальности.

«Никакой церкви здесь не было. А озеро на самом деле рукотворное. В XIX веке эти болота арендовал промышленник Эдмунд Рабенек. Он добывал здесь торф. Потом землю сдали в субаренду семье Травиных — простым крестьянам из Тверской губернии, которые выращивали овощи. На карте 1908 года так и значилось: «Огороды Травина». После революции болота осушили, яму заполнила вода, и название закрепилось», — отметила краевед.

Кульминацией экскурсии стал показ плана города 1958 года, который Ольга недавно обнаружила в архивах. Документ произвел эффект разорвавшейся бомбы даже на тех, кто родился и вырос в Пушкино.

«На этом плане в центре Пушкино — всего 15 каменных зданий! Остальные 90% территории — это дореволюционные деревянные дачи. Мы привыкли считать Пушкино молодым городом, а он, оказывается, почти полностью состоял из старинных построек

Несмотря на жутковатые байки, участники ушли с подарками: почтовыми марками и конвертами с символами города, выпущенными к 100-летию Пушкино. А еще Ольга показала гостям засушенную кувшинку — потомство тех самых растений, которые вывел ученый Александр Марченко. Каждое лето они живьем распускаются на поверхности озера, доказывая, что жизнь (в отличие от призраков) всегда побеждает. Кстати, все подробности и документы краевед собрала в своей новой книге, которая уже поступила в продажу.