Прокуратура проверит, где в регионах России лекарства для почек

Прокуратура России инициировала проверки закупок лекарств для лечения заболеваний почек в связи с жалобами граждан. Об этом сообщает BFM со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Особое внимание уделят регионам, где поступило наибольшее количество обращений, включая Башкортостан, Дагестан и Татарстан. Рейды коснутся действий местных властей и медучреждений по обеспечению населения необходимыми препаратами.

В рамках надзора прокуратура совместно с Минздравом, Минпромторгом и Росздравнадзором проанализирует производство, оборот и поставки лекарств для лечения заболеваний почек. По итогам проверок будут приняты меры реагирования в случае выявления нарушений. Прокуратура проследит за выполнением предписаний и результатами проверок.

Ранее дефицит жизненно важных лекарств для почек заметили в Омской области.