Скандал в Омске: пациентов с больными почками лишили жизненно важных лекарств

В Омской области зафиксирован дефицит лекарственных средств, применяемых при заболеваниях почек. По данным « Известий », перебои с поставками наблюдаются также в ряде других регионов, включая Башкирию, Татарстан, Дагестан, Санкт-Петербург, а также Кировскую, Саратовскую, Нижегородскую, Рязанскую и Ульяновскую области.

В аптеках региона пациенты сообщают о трудностях с приобретением нескольких важных препаратов. Среди них — «Парсабив», необходимый людям, проходящим гемодиализ, а также «Эральфон», применяемый для терапии анемии, и «Кетостерил», назначаемый при белково-энергетической недостаточности.

Представители пациентской организации «Нефро-Лига» отмечают, что перебои с поставками медикаментов чаще всего происходят в конце календарного года. Возможными причинами называют задержку финансирования и несогласованность процедур закупки лекарственных средств на региональном уровне.

По данным общественников, подобные ситуации могут представлять риск для пациентов, находящихся на постоянной терапии, так как замена или перерыв в приеме препаратов приводит к ухудшению состояния здоровья.

