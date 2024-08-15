Прокурор Москвы Денис Попов ушел на пенсию
Фото: [прокуратура Москвы]
Прокурор Москвы Денис Попов на прошлой неделе попрощался с сотрудниками в связи с уходом на пенсию, рассказал источник «Коммерсанта».
Официально отставка будет оформлена указом президента РФ.
До конца августа обязанности прокурора будет исполнять первый заместитель Попова Сергей Савенков.
По данным «Коммерсанта», основным кандидатом на место главы надзорного ведомства столицы является прокурор Тверской области Максим Жук.
Денис Попов занимал должность прокурора Москвы с 2019 года.
Ранее сообщалось, что замгенпрокурора Украины Дмитрия Вербицкого уволили из-за коррупционного скандала.