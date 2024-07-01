Замгенпрокурора Украины уволили после коррупционного скандала

В мае СМИ писали, что Вербицкий живет в доме в коттеджном поселке, который его племянник приобрел по цене в шесть раз ниже рыночной.

Также журналисты раскопали, что девушка Вербицкого приобрела роскошное имение под Киевом за 48 млн гривен и Porsche Macan T 2023 года выпуска за 4 млн гривен. Собственных официальных доходов у нее на такие покупки не было.

После публикаций в прокуратуре начали проверку. В офисе генпрокурора отметили, что Вербицкий написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что депутат Рады Евгений Шевченко предрек Украине новый майдан из-за проблем с электроэнергией.