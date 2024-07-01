Замгенпрокурора Украины уволили после коррупционного скандала
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На Украине уволили заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого на фоне коррупционного скандала, сообщили в пресс-службе ведомства.
В мае СМИ писали, что Вербицкий живет в доме в коттеджном поселке, который его племянник приобрел по цене в шесть раз ниже рыночной.
Также журналисты раскопали, что девушка Вербицкого приобрела роскошное имение под Киевом за 48 млн гривен и Porsche Macan T 2023 года выпуска за 4 млн гривен. Собственных официальных доходов у нее на такие покупки не было.
После публикаций в прокуратуре начали проверку. В офисе генпрокурора отметили, что Вербицкий написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Ранее сообщалось, что депутат Рады Евгений Шевченко предрек Украине новый майдан из-за проблем с электроэнергией.